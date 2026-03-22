Por Agencias

Madrid, España.- Más de un centenar de personas resultaron heridas tras los ataques iraníes durante la noche de este sábado en las ciudades israelíes de Arad y de Dimona, confirmaron los servicios de emergencia israelíes, en lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes.

En Arad impactó un misil balístico iraní que causó lesiones a 68 personas y graves daños materiales en edificios de la ciudad, informó la Magen David Adom, la Estrella de David Roja israelí. Diez de los heridos están graves y once tienen pronóstico moderado.

Decenas de ambulancias y unidades de cuidados intensivos móviles fueron movilizadas hasta el lugar del impacto y el Hospital de Soroka declaró la alerta para recibir a los heridos. También se ha movilizado a varios helicópteros.

Una veintena de edificios resultaron dañados por el impacto del proyectil iraní y se teme que pueda haber personas desaparecidas que hayan quedado atrapadas bajo los escombros.

Este incidente se suma al de Dimona, donde un proyectil impactó sobre la ciudad, ubicada también en el sur del país, y causó al menos medio centenar de heridos.

La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 12 años se encuentra grave por las esquirlas y otra persona está herida de carácter moderado, según la Magen David Adom.

Hasta 29 personas más están heridas leves y otras 20 han sido asistidas por situaciones vinculadas al pánico. Asimismo se ha informado del hundimiento de una estructura en esa zona de Dimona. (Europa Press y Afp).