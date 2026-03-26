Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A una semana de haber recibido su nombramiento como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández reconoció que la dependencia enfrenta pendientes históricos y que será necesario redoblar esfuerzos para obtener resultados a la altura de las expectativas.

“El gobernador nos dijo que estamos en las grandes ligas y tenemos que actuar como tal”, expresó Becker Hernández, quien antes se desempeñaba como subsecretario.

Entre los principales retos mencionó la gestión del pasivo ambiental histórico; la regulación de bancos de materiales y su trazabilidad; la disposición de residuos de manejo especial y la coordinación con municipios para el manejo de residuos.

El funcionario destacó avances en el abatimiento de llantas: “La trituradora en Matamoros ya lleva más de 23 mil llantas procesadas en los últimos días”.

Asimismo, informó que se realiza un diagnóstico satelital de los bancos de materiales para presentarlo a la Procuraduría y generar una estrategia de acercamiento con los dueños. El objetivo es regular la extracción de materiales pétreos, no solo sancionar, sino asegurar la cadena de custodia y estimular el desarrollo económico con apego a la normatividad.

Actualmente, solo existe un banco de materiales registrado en el estado, lo que evidencia la falta de regulación en el sector.

Becker vaticinó que permanecerá los 30 meses que le restan de la administración estatal y buscará consolidar resultados visibles en materia ambiental.