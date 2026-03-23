Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria. Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas avanza en la modernización de sus procesos con el uso de inteligencia artificial (IA), que se ha convertido en una herramienta clave para agilizar trámites, apoyar la investigación legal y facilitar la elaboración de borradores de sentencias.

El magistrado Raúl Robles Caballero, titular de la Séptima Sala Civil-Familiar, subrayó que la IA debe ser un recurso auxiliar que respete siempre el debido proceso y los derechos humanos.

Reconoció que, aunque ya se han emitido sentencias con apoyo de estas tecnologías, aún falta consolidar un marco normativo específico para su aplicación en funciones jurisdiccionales.

La digitalización ha transformado la operación de los tribunales al reducir tiempos, mejorar el acceso a los servicios y aumentar la eficiencia en la resolución de conflictos. “La tecnología bien implementada fortalece el Estado de Derecho y amplía los beneficios sociales de la justicia”, enfatizó Robles Caballero.

Entre las innovaciones destaca “Sofía”, un asistente jurídico digital que optimiza la consulta normativa y ayuda a reducir el rezago judicial. Además, el Poder Judicial estatal ya cuenta con audiencias por videoconferencia, expediente electrónico, firma electrónica avanzada y un juzgado en línea en materia familiar, interconectado con el Poder Judicial Federal para la tramitación de amparos.

En cifras, diariamente se reciben alrededor de mil 650 promociones electrónicas y se realizan unas 650 notificaciones personales por la misma vía.

Tan solo en el primer bimestre del año se registraron más de 62 mil 500 promociones electrónicas, superando las casi 60 mil físicas recibidas en oficialías de partes de municipios como Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Altamira, Río Bravo y El Mante.