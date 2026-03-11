Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, expresó que la información y las imágenes difundidas en redes sociales relacionadas con el caso ocurrido en el Hospital Infantil no provienen de fuentes oficiales ni forman parte de las constancias que integran la carpeta de investigación.

«Las imágenes que han proliferado en redes sociales tratando de generar posturas opuestas conforme al interés de quien las publica, ciertamente no son las que corresponden propiamente a la información de la carpeta de investigación, eso hay que dejarlo claro», expresó el titular de la institución al reiterar que el material difundido es ajeno a los registros formales de la investigación del hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre.

Asimismo, señaló que la difusión de versiones y materiales en plataformas digitales ha generado interpretaciones basadas en información parcial o conjeturas, lo cual no refleja el contenido ni el estado procesal del caso.

«Este caso se ha mediatizado por un lado y desafortunadamente, en base a información sesgada, a conjeturas, incluso a controversias generadas por algunos actores, pero ha sido de su propia intención y esto no corresponde a la realidad de la investigación y del estatus procesal», mencionó.

El Fiscal General explicó que la Institución presentó ante la autoridad judicial los elementos obtenidos mediante actos de investigación, análisis técnicos y trabajos de inteligencia desarrollados conforme a la ley, los cuales fueron suficientes para que el Juez de Control determinará la imposición de una medida cautelar sobre la persona detenida y continúe el proceso correspondiente.

Finalmente, indicó que dentro de las diligencias realizadas se incluyen análisis de videograbaciones del Hospital y del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como peritajes colegiados en criminalística, fotografía, planimetría y estudios morfológicos de imágenes, entre otros.

Añadió que la defensa de la persona detenida ha tenido acceso íntegro a la carpeta de investigación, por lo que conoce plenamente los elementos que sustentan el estatus jurídico actual del imputado, quedando en aptitud de ejercer su defensa conforme a derecho.