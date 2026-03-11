Por Agencias

Houston, Texas.- Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone conectaron sendos vuelacercas para que Italia edificara una gran ventaja, antes de superar sorpresivamente 8-6 a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol.

Estados Unidos disputó su último duelo de la fase de grupos en el Daikin Park de Houston y necesita ahora que los italianos derroten a México este miércoles por la noche para garantizarse un lugar en los cuartos de final.

Si México vence a Italia, los tres equipos estarán empatados con fojas de 3-1 y los ganadores se determinarán por un criterio de desempate, eliminando al equipo que haya permitido más carreras.

El abridor de Italia, Michael Lorenzen, permitió dos hits a lo largo de cuatro innings y dos tercios en blanco, para mantener a los estadunidenses fuera de balance.

Pete Crow-Armstrong conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, y Gunnar Henderson añadió un cuadrangular en solitario por Estados Unidos, pero la reacción se quedó corta cuando Greg Weissert ponchó a Aaron Judge con un corredor en base para finalizar el juego. (Ap).