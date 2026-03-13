Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 2 informaron hoy que ya se llegó a una negociación favorable entre la comunidad escolar y el director de la institución Luis Felipe Avalos Vargas.

La presidenta de los padres de familia de la escuela, Karina Castañón, comunicó a la comunidad escolar y paterfamilias que en la reunión estuvo presente el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez.

“Me complace informarles que el día de hoy se llegó a una negociación favorable para toda la comunidad escolar entre mesa directiva y nuestro director el profesor Luis Felipe Avalos Vargas, “quien está sumamente comprometido e interesado en mostrar avances académicos y en materia de seguridad y prevención”.

Explicó que “nos coordinamos para empezar a trabajar. El día de mañana se abrirá la escuela solo para personal administrativo. (Los que están pendientes por constancias pueden ir).

Castañón añadió que el director Avalos trae la idea de cambiar totalmente el modo de trabajo actual y manejarse lo más correcto posible, apegado a los lineamientos escolares.

Informó asimismo que está pendiente un tema jurídico, que es determinante para que en la próxima semana se pueda empezar con las clases presenciales el martes., lo que le sería confirmado a ella el día lunes y entonces se encargaría de informarlo a su vez a los padres de familia.

“Les agradezco a todos los papás que cercanos o a distancia nos apoyaron y comprendieron la importancia que abarca el tema de seguridad en toda la escuela, porque queremos que todos los alumnos se sientan seguros”, indicó Karina Castañón.