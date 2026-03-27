Por Redacción

Mallorca, España.- La agenda competitiva de este año por Europa está a punto de comenzar para la velerista olímpica Elena Oetling Ramírez, quien a partir de este sábado 28 de marzo disputa la edición 55 del Trofeo Princesa Sofía 2026 en Palma de Mallorca, España.

La deportista jalisciense y su entrenador Noel Guerra arribaron a esta competencia tras triunfar en la regata internacional de WesMex, que se realizó en Bahía de Banderas, Nayarit y en la Mexican Midwinters Regatta en Nuevo Vallarta.

Elena Oetling sumará experiencia en este legendario evento, donde buscará posicionarse entre las mejores de la Clase ILCA 6 de 12 regatas más finales en el arranque del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

El Trofeo Princesa Sofía 2026 recibe, hasta el próximo sábado 4 de abril, a 10 clases olímpicas: cuatro masculinas, cuatro femeninas y dos mixtas, con más de mil regatistas de 62 países.

Oetling, campeona en San Salvador 2023, continúa con paso firme rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana.