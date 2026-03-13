Por Redacción

Manzanillo, Colima.- Con la estrategia Jóvenes Transformando México, en Colima, 2 mil 805 jóvenes tendrán un lugar en la educación media superior con la ampliación de tres planteles de Bachillerato Tecnológico y se construirán siete bachilleratos nacionales “Margarita Maza”.

Además, para este sector de la población se edificarán dos Centros Comunitarios “México Imparable”, así como la puesta en marcha de los programas “Reconecta con la Paz” y “Jóvenes Unen al Barrio”.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio cuenta de lo anterior al presentar los avances del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia de la Estrategia Nacional de Seguridad, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Bárcena indicó que las Mesas de Paz sesionaron, en el estado y sus dos regiones, con autoridades de los tres órdenes de gobierno. La gobernadora Indira Vizcaíno encabezó la Mesa Estatal, mientras que las Mesas Regionales se coordinaron con los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales.

Comentó que a la fecha se han realizado 54 Jornadas por la Paz, en las que participaron 8 mil personas, se impartieron clases de box, se efectuó la Carrera “Ponte Pila” y el Mundialito.

Además, se llevaron a cabo asambleas de mujeres, jornadas de alfabetización y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

La subsecretaria apuntó que, en noviembre del año pasado, se instalaron 11 Consejos de Paz y Justicia Cívica, que son instrumentos para la resolución pacífica de los conflictos.

Como Gobierno federal, agregó, se impulsaron acciones en los municipios prioritarios de Colima y Manzanillo. En el primero se realizaron 19 mil 804 trámites y servicios; en el segundo se brindaron 19 mil 602 y se visitaron 14 mil hogares.

En Colima, como resultados generales se otorgaron 39 mil 406 servicios y trámites; visitaron 25 colonias; conformaron 24 Comités de Paz, recuperaron nueve espacios públicos, y 26 mil 120 hogares fueron atendidos.

La subsecretaria expresó que se mantiene “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la cual se desarrolla en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional e Iglesia Católica.

Del 01 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha canjeado, de manera anónima y voluntaria, 58 armas de fuego por dinero en efectivo.

A la vez se impulsa la creación de una nueva cultura en la infancia, porque infancia es destino, con el cambio de juguetes bélicos por juguetes recreativos.