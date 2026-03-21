Por Agencias

Washington.- Paolo Zampolli, un ex agente de modelos convertido en enviado especial presidencial, se enteró de que su ex novia brasileña estaba en una cárcel de Miami arrestada por cargos de fraude en su lugar de trabajo y aprovechó para pedir un favor a la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de ganar la custodia de su hijo, reportó este viernes el diario The New York Times.

Zampolli se puso en contacto con un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), explicándole que su ex esposa se encontraba en el país sin documentos, según consta en los registros obtenidos por The New York Times y una persona familiarizada con las comunicaciones.

De acuerdo con los registros y una persona con conocimiento de la conversación que solicitó el anonimato para hablar sobre el tema, el funcionario David Venturella llamó de inmediato a la oficina de la agencia en Miami para asegurarse de que los agentes del ICE recogieran a la mujer de la cárcel antes de que fuera puesta en libertad bajo fianza. Durante la llamada, Venturella mencionó que el caso era importante para alguien cercano a la Casa Blanca.

La mujer, Amanda Ungaro, fue puesta bajo custodia del ICE y finalmente deportada, un desenlace que bien podría haber ocurrido independientemente de la intromisión de Zampolli. Pero la disposición del funcionario del ICE a actuar rápidamente en favor de un aliado de Trump (incluso uno en un puesto de bajo nivel y en gran medida ceremonial) refleja un tema recurrente de la segunda administración Trump: los mecanismos del gobierno federal pueden utilizarse para saldar cuentas personales.

El señor Zampolli, de 56 años, es conocido en Washington por alardear de su cercanía con los Trump. En este caso, utilizó su influencia para solicitar ayuda a una agencia acosada por acusaciones de extralimitación ilegal.

En una entrevista con The Times, Zampolli negó haber solicitado al ICE la detención de Ungaro o haber pedido ningún otro favor. Afirmó que simplemente le pidió a Venturella que le explicara qué estaba sucediendo con su caso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el ICE, declaró que la Sra. Ungaro fue detenida y deportada por tener una visa vencida hace mucho tiempo y por haber sido acusada de fraude.

“Cualquier insinuación de que fue arrestada y deportada por motivos políticos o favores es falsa”, afirmó el comunicado. (La Jornada/The New York Times).