Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús “N”, al acreditar su participación en el delito de portación de armas de fuego, y posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Estatal detuvieron a una persona que viajaba a bordo de un vehículo, en calles de la colonia Los Artistas, en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron el vehículo, un arma de fuego, tres cargadores y 17 cartuchos útiles al calibre, objetos que, junto con la persona detenida, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal, a través de un Informe Policial Homologado (IPH).

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó los datos de prueba ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado.

En audiencia para resolver en procedimiento abreviado, el juez emitió sentencia de ocho años de prisión en contra del procesado e impuso una multa equivalente a 30 mil 95 pesos 24 centavos por los delitos mencionados.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año, y pone a disposición el teléfono 8999219497, correo electrónico [email protected] o en sus oficinas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211 500, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte, C.P 88730 Reynosa, Tamaulipas.