Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Tras atender un reporte realizado por una estudiante, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Matamoros localizó a una niña reportada como extraviada.

La adolescente refirió que se encontraba esperando el transporte público, cuando se encontró a la niña.

Para resguardar la integridad de la menor, la estudiante interceptó al personal de la Guardia Estatal que se encontraba realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Santa Cruz.

Tras dialogar con la menor de edad, se notificó al Sistema DIF la localización de la niña, quien señaló tener seis años de edad, ser originaria de San Luis Potosí y residente de este municipio fronterizo.