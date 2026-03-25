Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria contra Adrián «N», por haber acreditado su participación en el delito de tráfico de personas, en su modalidad de transporte de personas en situación migratoria irregular agravado, al realizar la conducta respecto de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Adrián «N» en la carretera Ciudad Victoria-Heroica Matamoros, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando trasladaba con destino la ciudad de Reynosa a tres personas, una de ellas menor de edad, originarias de la República de Honduras.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó los datos de prueba ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado.

Posteriormente, en audiencia para resolver mediante juicio oral, el juez emitió sentencia de 12 años prisión y multa equivalente a 672 mil 150 pesos para el procesado por el delito mencionado.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año, y pone a disposición el teléfono 8999219497, correo electrónico [email protected] o en sus oficinas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211 500, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte, C.P 88730 Reynosa, Tamaulipas.