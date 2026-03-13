Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los migrantes tamaulipecos son agentes de desarrollo y sostén económico para miles de familias, aseguró el director general del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado.

Explicó que en 2025 las remesas enviadas desde Estados Unidos alcanzaron casi mil millones de dólares, equivalentes a 19 mil millones de pesos, beneficiando a unas 240 mil familias. “Cada hogar recibe alrededor de 100 mil pesos al año, lo que se invierte en alimentación, educación, vivienda y necesidades básicas”, detalló.

Rodríguez Alvarado subrayó que el gobernador Américo Villarreal instruyó desde el inicio de su gestión restablecer el vínculo con los migrantes, lo que ha permitido consolidar más de 40 clubes y dos federaciones en Estados Unidos. Esta estructura facilita el acercamiento de programas estatales y federales, además de asesoría para que los migrantes tomen decisiones más acertadas frente a la incertidumbre.

El funcionario reconoció que la migración trae beneficios pero también costos, como la ausencia de la figura líder en los hogares. Por ello, el Instituto trabaja directamente con las familias en Tamaulipas, ofreciendo desde asistencia psicológica hasta apoyo en el traslado de cuerpos de connacionales fallecidos en Estados Unidos.

“Nuestros migrantes quieren saber si se quedan o se regresan, y si se regresan qué oportunidades encontrarán en Tamaulipas. Si se quedan, cuáles son los riesgos ante las redadas o las órdenes ejecutivas. Esa información debemos cubrirla para que tomen decisiones más acertadas”, puntualizó.

La estrategia incluye coordinación con autoridades estadounidenses y de los tres niveles de gobierno en México, para garantizar que los migrantes y sus familias no estén solos frente a los desafíos actuales.