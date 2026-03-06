Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que el caso de las dos médicas residentes del Hospital Infantil, agredidas sexualmente el pasado 30 de diciembre “se encuentra esclarecido”. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan activas y enriquecidas, por lo que no puede dar a conocer más información en este momento.

El funcionario explicó que se mantiene comunicación constante con las víctimas, quienes han sido informadas de los avances más recientes y de las líneas de investigación que resultan determinantes para el proceso. “La identidad plena de quien haya participado en el hecho está establecida”, señaló.

Govea Orozco subrayó que, como Fiscal General, no puede emitir mensajes personales hacia las víctimas, sino actuar dentro del marco institucional que garantiza acompañamiento y transparencia.

Reiteró que el caso avanza conforme a los términos procesales y que las medidas implementadas en el Hospital Infantil corresponden al sistema de salud, no a la Fiscalía.

“Desde el inicio, los requerimientos de investigación fueron atendidos en tiempo y forma por las autoridades hospitalarias y de salud”, puntualizó.

Govea Orozco añadió que parte de la información recabada ha sido objeto de análisis e incluso de trabajos de inteligencia, lo que permitió conducir la investigación hacia una línea determinante. Insistió en que el hecho está esclarecido y que las víctimas han sido notificadas de los avances.