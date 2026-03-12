Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, entregó el nombramiento al profesor Luis Felipe Vargas Ávalos como nuevo director de la Escuela Secundaria General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero”, de Ciudad Victoria.

El profesor Vargas Ávalos sustituye en esta responsabilidad al profesor Rodolfo Rodríguez Torres, quien recibió su nombramiento como nuevo director de la Secundaria General «Silvestre Ábrego Flores”, ubicada en el Ejido Alianza de Caballeros también en este municipio.

El titular de educación exhortó a ambos directores a trabajar con responsabilidad, honradez, eficiencia y pasión en estos nuevos retos, para ofrecer buenos resultados en beneficio de la comunidad escolar de dichos planteles.

Los invitó a responder a la confianza que la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya pone en ellos, con el propósito de fortalecer la transformación que vive el sistema educativo en Tamaulipas.

Cabe destacar que durante el protocolo de la entrega de nombramientos, se contó con la presencia del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE y la subsecretaria de Educación Básica Nora Hilda de los Reyes, quienes felicitaron a ambos directores y reafirmaron su compromiso de trabajar para alcanzar las metas deseadas.