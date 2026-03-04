Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La coordinación entre las instituciones de salud y el impulso que el gobernador, Américo Villarreal Anaya, le ha dado al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) permite atender de manera oportuna las emergencias, lo que se traduce en disminución de la mortalidad de pacientes, especialmente en lo referente al Código Oro.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, señaló que, a través del CRUM, en esta administración se adquirieron 16 ambulancias distribuidas de manera estratégica en diferentes municipios del estado y se responde de forma inmediata con la ambulancia aérea para las emergencias que se registran en zonas complicadas.

“Estamos viviendo un modelo histórico de atención en los servicios médicos en nuestro país, como lo dijo el gobernador en su programa Diálogos con Américo, y Tamaulipas ocupa uno de los mejores lugares a nivel nacional en cuanto a los servicios de urgencias médicas, como ha sido la atención a la emergencia obstétrica, y para ello tenemos un sistema de salud que trabaja día con día para reforzarlo”, como bien lo mencionó el jefe del Ejecutivo.

Con el programa de “Acompañamiento Obstétrico, Salud Materna Tamaulipas”, en 2025 se gestionaron 350 alertas a través de la aplicación digital clasificadas como “Código Oro”, de las cuales se trasladaron 24 mujeres embarazadas y una de ellas mediante transportación aérea.

“Este tipo de atenciones, alentadas y reforzadas por nuestro gobernador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forman parte de los servicios que se otorgan en todos los niveles, con una mejor infraestructura y equipamiento para hacer diagnósticos y tratamientos más eficaces”, señaló Hernández Navarro, al tiempo de destacar que esta voluntad política camina hacia un sistema más robusto, integrado y con mejor capacidad resolutiva.

Por último, puntualizó que el doctor Américo Villarreal Anaya ha sido claro al manifestar que “la salud no es un privilegio, es un derecho, y ese derecho debe ejercerse con calidez, profesionalismo y sentido humano”.