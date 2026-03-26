Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado mantiene monitoreo constante en las costas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en coordinación con autoridades federales y municipales, con el objetivo de cuidar el entorno natural y garantizar la seguridad de quienes visitarán el litoral durante el próximo periodo vacacional.

De acuerdo a información de la Secretaría de Marina, se han encontrado hasta el momento 20 kilos de residuos de hidrocarburo en aguas profundas frente a playa Miramar.

Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, estas acciones se intensifican ante los hechos registrados en el Golfo de México por el derrame de hidrocarburos, priorizando la protección del medio ambiente y la tranquilidad de las familias.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que se da seguimiento puntual a la situación mediante recorridos de supervisión en puntos estratégicos del litoral.

Como parte de estas labores, personal de la PAUT realizó inspecciones en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se recorrieron áreas a la altura de Plaza Gobernadores, Las Sirenas y la torre 04 de vigilancia, sin detectar presencia de residuos contaminantes.

De igual forma, con base en información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en Playa Tesoro, municipio de Altamira, tampoco se reporta presencia de residuos tras recorridos realizados por personal de Protección Civil de ese municipio.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y de manera coordinada con instancias como la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), PROFEPA y autoridades municipales, para anticiparse a cualquier escenario y mantener informada a la ciudadanía.

Dijo por último, que con estas acciones, Tamaulipas avanza con paso firme en la protección de sus recursos naturales, cuidando no solo el equilibrio ecológico, sino también la confianza de quienes eligen sus playas como destino.