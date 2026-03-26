Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los últimos reportes federales confirman que las playas de Tamaulipas están libres de hidrocarburos, a diferencia de algunas zonas de Veracruz y Tabasco.

Aunque se retiraron residuos menores ayer, hoy Playa Miramar, La Pesca, Aldama, Altamira y Matamoros lucen completamente limpias, de acuerdo al último reporte de las autoridades, señaló el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

Destacó que desde el primer momento, el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), activó el «Plan Marina Fase Prevención» con vigilancia aérea, marítima y terrestre permanente.

De la misma manera se realiza un monitoreo por parte de los tres niveles de gobierno, refirió el funcionario estatal.

Descartó que se hayan dado cancelaciones en reservaciones hoteleras, se espera una excelente afluencia de visitantes en los destinos turísticos, durante Semana Santa.

En este sentido, dijo que Playa Miramar, es el principal destino de playa del Golfo de México, concentra el 60 por ciento de los visitantes y se proyecta una afluencia cercana a los 2 millones de turistas.

Por último, el titular de Turismo hizo un llamado a la sociedad a respetar la señalética de carreteras, en los destinos turísticos y las banderas de acceso al mar en playas, para tener un feliz retorno a casa, además de mantener limpio los lugares que visiten.