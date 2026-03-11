Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), suscribieron un convenio de colaboración histórica, destinado a fortalecer la formación y profesionalización de los cuerpos de seguridad en México.

Durante la firma de convenio, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, expresó que para la SSPC la educación es una prioridad, esto forma parte del fortalecimiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la cual se vislumbra como rectora de todas las academias enfocadas en seguridad pública en el país.

Figueroa Franco señaló que el objetivo central de este acuerdo es el diseño conjunto de planes y programas académicos de nivel técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, estos programas están dirigidos a integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como a servidores públicos y particulares.

Por su parte, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, expresó la importancia de la estrecha colaboración con las instituciones del Estado mexicano en temas de seguridad del país, así como la relevancia de la experiencia acumulada de las 275 instituciones de educación superior que la conforman en todo el país para beneficiar a los agentes de la policía durante de su formación.

La firma de este convenio busca que la formación de los servidores públicos no solo sea técnica, sino que cuente con un enfoque preventivo y humanista alineado a las necesidades sociales actuales.

A la firma del convenio asistieron la directora general del Apoyo Técnico Katia Rodríguez González y el director general de Asuntos Jurídicos del SESNSP, Miguel Ángel González Muñoz, así como el director ejecutivo de Desarrollo Institucional, Héctor Bernal Santoyo y la subdirectora de Relaciones Interinstitucionales de ANUIES, Karime Becerra Rojas.

Con la firma de estos convenios, la SSPC suma esfuerzos para vincular la educación superior con los retos nacionales de justicia y seguir manteniendo el Estado de Derecho