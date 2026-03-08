Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseveró que México representa una amenaza de seguridad nacional para su país, ya que es “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental”, el Consejo Nacional de Morena rechazó la afirmación del magnate estadunidense. A la vez, se reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las decisiones de su gobierno en materia de política exterior.

Durante el inicio de la sesión del Consejo morenista que se realizó este día, integrantes de este órgano partidario pidieron incluir el tema en la discusión. El vocero de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, anunció el contenido de la postura que se puso a votación entre los consejeros.

Se trata de “un rechazo a las declaraciones que lamentablemente ha hecho el presidente Trump hace unos minutos diciendo que el epicentro de la violencia de los cárteles es México, que los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos de este hemisferio y que el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea por defender esa seguridad nacional”.

Ante ello, agregó: «Nos parece que es muy claro que si hay un gobierno que ha luchado de forma directa, de forma contundente contra el crimen organizado y contra los cárteles, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, los resultados matan cualquier narrativa de comunicación que se pretenda construir, o en México o en el extranjero, por la derecha que está tratando de tener intervención en nuestro país”.

Momentos antes, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, apuntó que la sesión de este sábado se realiza en “un momento singular del orden y del desorden internacional”, y expuso que la jefa del Ejecutivo federal “ha optado por una reafirmación serena de la soberanía nacional”.

Ante el coro de “presidenta, presidenta”, seguido de la frase “no estás sola, no estás sola”, el también gobernador de Sonora recalcó que “Sin excentricidades ni aspavientos a la doctrina Monroe ha opuesto la doctrina Estrada. Nuestro reconocimiento”.

Destacó que la mandataria, “con nervios de acero, ha exigido respeto irrestricto a la igualdad soberana y a la autodeterminación de los pueblos como condición mínima de la convivencia internacional”.

Además, subrayó que «ninguna política exterior es sostenible si no descansa en una política interior basada en una legitimidad democrática y en una cohesión social fundada en el bienestar del pueblo. Es aquí donde la armonía política al interior del movimiento toma su sentido estratégico”, por lo que llamó a refrendar desde este partido un respaldo total a la presidenta. (Néstor Jiménez y Fernando Camacho/La Jornada).