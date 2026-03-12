Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito del norte del país por conceder un amparo y evitar la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, señaló que este órgano jurisdiccional consideró que la permanencia de las dos magistradas como integrantes del Tribunal Colegiado referido podría generar una grave afectación a la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo de su competencia, por lo que ordenó suspenderlas en el cargo y de sus funciones durante el tiempo que dure la indagatoria iniciada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la cual podría derivar en el inicio de un procedimiento de responsabilidad y en su caso, en la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

El Órgano de Administración Judicial señaló que de acuerdo con antecedentes del expediente, en marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición de esta persona reclamada por otro país por la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, quien promovió inicialmente un juicio de amparo en contra de la determinación, mismo que le fue negado por un Juez de Distrito.

Inconforme con la negativa del amparo, en el noviembre del mismo año el quejoso impugnó la sentencia ante un Tribunal Colegiado de Circuito, además de que paralelamente presentó una recusación en contra del presidente de ese órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del asunto. Ante tal situación, el mismo magistrado presentó una excusa legal.

El asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del Juez Federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria. (César Arellano García/La Jornada/Redacción).