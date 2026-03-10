Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, afirmó que el instituto seguirá trabajando para garantizar certeza en los resultados de las elecciones, aun cuando la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea ajustes al presupuesto y posibles cambios en los mecanismos de resultados preliminares.

Bernal Rojas explicó que tanto el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como el conteo rápido son herramientas técnicas que han dado certeza a la ciudadanía. “El conteo rápido es un ejercicio estadístico muestral, debidamente probado, que nos da certeza. El PREP llenaba ese espacio de información inmediata”, señaló.

Sobre la iniciativa presidencial, indicó que aún se encuentra en debate y después tendría que venir la reforma legal que precise cómo se ejecutarán los cambios. “Lo importante para nosotros es que la ciudadanía tenga certeza de cuáles son los resultados”, subrayó.

El vocal recordó que en algunos estados, como la Ciudad de México, los cómputos inician el mismo día de la jornada electoral, pero advirtió que la geografía nacional es diversa y en zonas rurales o serranas los tiempos de traslado complican la rapidez de los cómputos. “Por eso necesitamos herramientas que permitan tener información muy rápido”.

Bernal Rojas insistió en que el INE está abierto a participar en las mesas de análisis y aportar elementos técnicos que permitan aterrizar la reforma. “La consejera presidenta ya acudió en su momento y presentó propuestas con objetividad. Estamos abiertos a todo lo que nos consulten tanto Cámara de Diputados como de Senadores”, agregó.

Finalmente, reiteró que más allá del debate legislativo, en Tamaulipas el INE ya trabaja rumbo al proceso electoral de 2027, con el compromiso de que las y los ciudadanos tengan confianza en los resultados, independientemente de los ajustes que se definan en el marco de la reforma.