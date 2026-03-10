Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos semanas sin maestro en una escuela del municipio de Antiguo Morelos y padres inconformes en Altamira, Nuevo Laredo y Reynosa no mueven el piso al titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez, quien dice que en la SET no pasa nada y lo que sea que pase es parte del proceso.

Está problemática, ampliamente expuesta ante las autoridades educativas persiste y ha sido tal el enojo de los padres de familia que, como el caso más reciente de Antiguo Morelos, se han manifestado y cerrado el plantel ya como única y desesperada medida de presión por parte de los afectados.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, explicó que los nombramientos definitivos tardan hasta tres meses porque deben pasar por el USICAMM en México. Mientras tanto, los niños “no pierden clases” porque hay maestros interinos cubriendo las vacantes.

“Hoy vamos a revisar el caso de Antiguo Morelos, pero también tenemos pendientes en Altamira, Nuevo Laredo y Reynosa. Los padres se manifestaron, pero ya se aclaró que entramos en la mesa de cambios para dar nombramientos definitivos”, dijo el funcionario.

Valdez aseguró que espera tener todo regularizado antes de las vacaciones de marzo. “Generalmente hay deficiencias y faltas, pero vaya, no se han descuidado las aulas, es lo importante”, subrayó, como si los cierres fueran parte del calendario escolar.