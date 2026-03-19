Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), Alejandro Águila Argüelles, acusó que el sistema de contratación docente mediante la USICAMM se ha convertido en un negocio entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE, lo que mantiene atrapados a los maestros en una burocracia desmedida.

Recordó que la desaparición de la USICAMM fue un compromiso de campaña de la presidenta pero que hasta ahora no se ha cumplido. “Las quejas de los profesores son constantes, y en lugar de eliminar el mecanismo, se sigue delegando al SNTE la toma de decisiones”, señaló.

Cuestionó además la gestión de las jubilaciones y subrayó que existen egresados calificados de la UPN y de las normales listos para incorporarse al sistema educativo.

“Hay recurso humano disponible, no debería haber grupos sin maestro titular”, afirmó.

Respecto al proceso de asignación de plazas, criticó que se realice mediante sorteo, lo que considera injusto para candidatos idóneos que cumplen con el perfil requerido. “La demanda es mucha y la oferta es poca. Los egresados deberían entrar en automático al sistema educativo y no andar concursando por un espacio”, expresó.

El dirigente de la ANPAF sugirió que detrás de estas prácticas existe una motivación política: “Mantener al pueblo más burro, más obediente”, lo que, dijo, justifica la necesidad de que los padres de familia tomen acciones, e insistió en que la burocracia y los mecanismos actuales de contratación no garantizan calidad educativa, y que es urgente replantear el modelo para asegurar transparencia y justicia en el acceso a las plazas docentes.