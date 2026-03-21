Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de control la vinculación a proceso contra Julio “N”, Iván “N” y Jesús “N”, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, todos estos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes y por un delito contra la salud en la modalidad de venta.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a dichas personas, quienes fueron aprehendidas en la colonia Alianza para la Producción, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.