Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de 13 personas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud.

Dicha determinación se logró luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en continuación de audiencia inicial, aportara los datos de prueba suficientes; además, se fijaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

Guillermo «N», Omar «N», Felicito «N», Sergio «N», José «N», Flora «N», Valentín «N», Brígido «N», Jesús «N», Pedro «N», Sergio «N», Abdel «N» y Miguel «N», fueron asegurados, derivado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al ejecutar orden de cateo en San Luis Río Colorado, Sonora, en Mexicali, Baja California y en Culiacán, Sinaloa.

Durante la diligencia, se aseguraron armas cortas y una larga, cartuchos, un cargador, una báscula gramera, teléfonos celulares, una bolsa con marihuana y otra con cocaína, equipos de comunicación entre otros objetos.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en el comunicado FGR 153/26.