Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Como resultado del trabajo coordinado con elementos de la Guardia Nacional, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Matamoros aseguró un vehículo, armamento y municiones.

El vehículo fue encontrado en la zona centro con las puertas semiabiertas, y al inspeccionarlo se encontró en su interior dos chalecos tácticos con cuatro placas balísticas, dos armas largas, siete cargadores y 59 municiones, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Solidaridad, personal de la Guardia Estatal aseguró a un ciudadano que portaba en su mochila 79 bolsas de plástico que contenían sustancias con características de la marihuana, cocaína y una sustancia sólida blanquecina, por lo que se procedió a su puesta a disposición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).