Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante recorridos de seguridad y vigilancia en el ejido El Barranco, municipio de Cruillas, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona que portaba un radio de frecuencia y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los elementos policíacos detectaron al masculino cuando mostró una actitud evasiva ante la presencia de la autoridad, por lo que le dieron seguimiento y tras darle alcance, realizaron una inspección en la que localizaron los objetos referidos.

La persona fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, indicó la corporación.