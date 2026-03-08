Por Redacción

Villa de Casas, Tamaulipas.- En coordinación con personal de Protección Civil, elementos de la Guardia Estatal atendieron el reporte de búsqueda de dos pescadores extraviados en la Presa Vicente Guerrero.

Tras horas de búsqueda, los ciudadanos regresaron y explicaron que presentaron problemas al retornar debido a la falta de combustible.

Con la finalidad de garantizar su integridad, fueron valorados por personal paramédico de Protección Civil, quienes constataron que los ciudadanos se encontraban en óptimo estado de salud y no requerían atención médica.