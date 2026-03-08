Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- La multitudinaria marcha de mujeres por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en la capital del estado de Morelos, en la que repudiaron los feminicidios del pasado y recientes, terminó con algunos desmanes contra el palacio de gobierno estatal, a pesar de vallas metálicas colocadas.

Las manifestantes enojadas, en su mayoría lo que se conoce como el bloque negro, así como universitarios que la semana pasada perdieron a dos de sus compañeras por feminicidio, lanzaron bombas molotov, huevos, algunos con harina y pintura, piedras, botellas de plástico, cohetones y bengalas de humo.

Una de las bombas molotov quedó atrapada entre los muros del Palacio de Gobierno estatal, lo que provocó un incendio en esa parte del inmueble y generó gritos y alboroto entre las presentes.

Durante el trayecto y en el mitin hubo insultos tanto para la gobernadora, Margarita González, como para la rectora, Viridiana León Hernández. Este año la demanda fue también cese de feminicidios en Morelos. (Rubicela Morelos Cruz/La Jornada).