Por Redacción

Nuevo Padilla, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a cinco hombres señalados por el presunto robo de naranja en una huerta ubicada en el ejido San Patricio.

La acción se derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la sustracción de producto en una parcela de cítricos, lo que permitió la movilización inmediata de los agentes hacia el sitio.

Durante el operativo, y tras la aplicación de los protocolos básicos de uso de la fuerza, los elementos policíacos lograron el aseguramiento de los presuntos responsables.

Asimismo, fue asegurada una camioneta tipo pickup, marca Chevrolet, modelo Silverado 2500.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), que será la encargada de determinar su situación jurídica.