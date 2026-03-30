Por Redacción
Altamira, Tamaulipas.- En atención a un reporte ciudadano en el que se solicitó el apoyo de la Guardia Estatal para rescatar a cuatro adolescentes que fueron jalados por la corriente marina, personal de esta corporación acudió al área de las Dunas de Altamira para iniciar las acciones de búsqueda.
A su arribo visualizaron a un grupo de personas que solicitaban auxilio y a uno de los menores de edad que se encontraba a una distancia aproximada de siete a ocho metros mar adentro.
Para realizar el rescate, elementos de la Guardia Estatal aseguraron una eslinga a una de las cuatrimotos oficiales destinadas a la vigilancia de este sitio turístico, lo cual permitió rescatar con vida a los adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 13 y 18 años.
Discussion about this post