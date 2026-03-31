Por Redacción

Ciudad de México.- En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se realizó la detención de seis presuntos infractores de la ley a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda, con 14 bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos (mismo que será confirmado por la autoridad ministerial correspondiente), así como 350 litros de combustible.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, dicho aseguramiento se realizó aproximadamente 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través de un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con una aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras. Cabe destacar que en este aseguramiento se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos, además, se impidió la posible distribución de más de un millón 300 mil dosis de droga, mismas que no llegarán a las calles, con esto se evita un impacto directo en la salud y se brinda seguridad a la población.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas. (Foto Semar).