Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo Gerardo Illoldi Reyes anunció que el gobierno de Tamaulipas trabaja en un paquete de incentivos fiscales dirigido exclusivamente a empresas que contraten personas con discapacidad, como parte de una estrategia de inclusión laboral.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas en un estímulo fiscal que busque la inclusión de personas con alguna discapacidad al sector laboral formal. De momento no se contempla abrir una ventana de incentivos generales, porque eso modificaría las proyecciones recaudatorias del Estado”, explicó.

Con este esquema, el gobierno busca fortalecer la inclusión laboral y al mismo tiempo mantener disciplina fiscal, apostando a que las empresas que den oportunidades a personas con discapacidad reciban beneficios concretos.

En este sentido, Illoldi Reyes reconoció que la pérdida de empleos en la industria maquiladora durante el último año fue cercana al 2 por ciento, equivalente a unos 2 mil 400 empleos, principalmente en Matamoros.

Sin embargo, aclaró que la situación no es tan grave como en otras entidades del norte del país. “No estamos en un estado de esa naturaleza, crítico, pero obviamente hay que atender así sea un empleo el que se pierda nosotros tenemos que buscar hacer las gestiones correspondientes”.

El funcionario subrayó que, aunque se han registrado bajas, también hubo nuevas contrataciones a inicios de año, lo que atenúa el impacto. “Tenemos que atender cada empleo que se pierde, pero no estamos en un escenario crítico”, puntualizó.