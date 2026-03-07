Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En junio próximo la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitirán la convocatoria para la entrega de becas 2026, con modificaciones que limitan a dos beneficiarios por docente y establecen un pago único anual de cinco mil pesos.

El proceso será coordinado en un 80 por ciento por el SNTE, encargado de recibir la documentación y validar que los maestros estén en activo y sin permisos económicos o incapacidades.

Posteriormente, la Unidad Ejecutiva de la SET certificará los expedientes y enviará la información al área de pagos de la Secretaría de Administración.

Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, explicó que el nuevo esquema busca mayor transparencia y claridad en la entrega de los recursos. “Antes había variaciones según el tipo de beca; ahora se estableció un monto único anual que se deposita directamente al trabajador, quien es responsable de hacerlo llegar al estudiante beneficiario”, señaló.

El funcionario destacó que habrá incrementos para madres solteras y personas con discapacidad, lo que amplía la cobertura, aunque se mantiene el límite de dos beneficiarios por trabajador. “Puede ser el propio docente y un hijo, dos hijos o dos tutorías, según el caso”, detalló.

Cada año se realizan ajustes en los estatutos, y en esta ocasión se decidió que los pagos se depositen directamente en cuentas bancarias para evitar suspicacias. En caso de cheque, solo el beneficiario podrá cobrarlo en instituciones bancarias.

La intención, subrayó Alcantar Varela, es garantizar total transparencia desde la emisión de la convocatoria, el registro de solicitantes, la validación de expedientes y la entrega del recurso.