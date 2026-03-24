Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló la autorización de Martín Camarena de Obeso, como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, quien estaría ligado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta determinación se dio a conocer en la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación. La medida, se tomó desde el pasado 2 de marzo.

“Por acuerdo del ciudadano secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, con fecha del 2 de marzo de 2026 se dispuso la cancelación de la autorización definitiva número Uno”, se señaló en el texto del DOF.

El ex cónsul es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, que en días pasados fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó que forma parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.

Camarena de Obeso estaba en ese encargo desde el 27 de febrero de 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue ratificado en el cargo el año pasado. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).