Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, sobre Avenida Juárez, un grupo de manifestantes con capuchas fue detectado intentando realizar daños a establecimientos mercantiles, por lo que fueron seguidas hasta la calle 5 de Mayo, donde, tras ser encapsuladas por personal policial hacia una zona segura, se les retiraron varios objetos que podrían ser utilizados para agredir.

Además, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para controlar a otro grupo que cruzó una puerta de las vallas instaladas al exterior de la Catedral, en el Zócalo capitalino, donde las exhortaron a desalojar el lugar y evitar registrar daños. La dependencia precisó que no hubo personas lesionadas. (Nallely Ramírez/La Jornada).