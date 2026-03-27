Por Redacción

Ciudad de México.- En acciones coordinadas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, ejecutaron cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y en el municipio de Tultitlán, Estado de México, se detuvo a nueve personas, se aseguraron vehículos y dosis de droga.

En atención a distintas denuncias, las cuales señalaban que, en diversas viviendas ubicadas en dichas demarcaciones, se almacenaban y distribuían posibles enervantes, los efectivos realizaron trabajos de investigación, implementaron vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento en las zonas.

Tras obtener los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, por lo que se implementaron despliegues operativos coordinados en los que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, así como con respeto a los derechos humanos.

La primera intervención fue en un predio ubicado en la calle de los Maestros, colonia Zona Escolar en la alcaldía Gustavo A, Madero, donde los efectivos decomisaron dos cargadores abastecidos, dos teléfonos celulares, una bolsa con cristal, 26 bolsitas con marihuana, 163 con cocaína, además de un kilo de la misma sustancia dentro de una caja y dos vehículos, también, detuvieron a dos hombres de 41 y 45 años y una mujer de 19 años de edad.

En otra acción se realizó en la calle Graciano Sánchez, colonia Loma de la Palma, en la misma alcaldía en dónde los agentes aseguraron dinero en efectivo y detuvieron a una mujer de 52 años y un hombre de 28 años de edad.

Un evento más tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Santa Cruz Acayucan, colonia Santa Apolonia, en la alcaldía Azcapotzalco, donde los efectivos aseguraron dinero en efectivo, tres bolsas con una sustancia cristalina, una bolsa con marihuana, teléfonos celulares, una motocicleta y detuvieron a dos sujetos de 20 y 29 años, así como a una mujer de 36 años de edad.

Otro cateo se realizó en un domicilio ubicado en la avenida Estado de México, en la colonia Bello Horizonte del municipio de Tultitlán, Estado de México, ahí se cateo un inmueble donde se aseguraron cinco vehículos, una motoneta, una motocicleta 16 tractocamiones con caja, 10 tractocamiones sin caja, 11 cajas de carga, dosis de droga y diversa mercancía.

También, se ejecutó otro cateo en un domicilio de la calle Democracia en la alcaldía Azcapotzalco, donde se aseguraron 300 kilos de marihuana.

Al continuar con las líneas de investigación, los agentes de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia San Miguel Amantla, de la alcaldía Azcapotzalco, observaron a un sujeto que al notar su presencia emprendió la huida, por lo le dieron alcance y realizaron una inspección precautoria para descartar alguna conducta ilícita, como resultado, le hallaron 10 bolsas resellables con marihuana y otras 11 con una sustancia sólida de color azul, así como diversos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Todos los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado junto con las personas detenidas, a quienes se les informaron sus derechos de ley, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Las personas mencionadas en este comunicado se consideran inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe señalar que, de acuerdo con las indagatorias, las personas detenidas forman parte de un grupo delictivo generador de violencia, dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como al secuestro y delincuencia organizada.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades locales trabajan de manera coordinada para el combate a grupos delictivos y detener a generadores de violencia, lo que permite construir una ciudad más segura, justa y en paz, indicó la SSPC en un comunicado oficial.