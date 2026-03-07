Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas- Tras la información publicada en medios de comunicación relacionados con la detención de elementos de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) confirmó la puesta a disposición de integrantes de esa corporación ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

La detención fue realizada en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de esta dependencia en atención a un reporte ciudadano realizado en el municipio de Reynosa, en el cual se denunció el delito de extorsión cometido presuntamente por policías.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de mantener cero tolerancia ante actos ilícitos en todas las áreas que integran esta dependencia, siguiendo las líneas trazadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a quienes reitera el respaldo para continuar implementando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la entidad, indicó la instancia en un comunicado oficial.

Asimismo, el titular de esta dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, enfatizó su postura de no dar ni un paso atrás en sancionar “a quienes desde esta corporación traicionen la confianza de la ciudadanía; y seguir trabajando con firmeza para fortalecer a la Guardia Estatal garantizando la seguridad y bienestar de la población”.