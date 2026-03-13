Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y verificar la situación jurídica de los terrenos antes de realizar cualquier compra, a fin de evitar engaños por parte de presuntos intermediarios que ofrecen lotes sin respaldo legal.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, destacó que las personas interesadas en adquirir un predio pueden acudir directamente a las oficinas del Instituto para confirmar que el terreno cuente con la documentación y permisos correspondientes.

“Es fundamental que las personas verifiquen la situación jurídica del predio directamente en nuestras oficinas antes de tomar cualquier decisión. Así pueden asegurarse de que el terreno tenga los registros y autorizaciones necesarias”, señaló.

También recomendó evitar la compra de terrenos que no cuenten con autorización de impacto urbano o que carezcan de servicios básicos, ya que estas condiciones pueden indicar posibles irregularidades.

En caso de detectar o ser víctima de fraude inmobiliario, la ciudadanía puede presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya sea de manera presencial o a través de su plataforma digital.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), durante el año pasado se registraron más de 70 denuncias relacionadas con la venta irregular de terrenos sin los permisos correspondientes.

El ITAVU informó que cuenta con reservas territoriales en diversos municipios del estado e invitó a las personas interesadas en adquirir un predio a acercarse directamente a la dependencia para recibir orientación.