Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas,- La fiebre del fútbol llegó a Palacio Nacional y es que a Doña Claudia le entró el gusanillo por dicho deporte convertido en suculento negocio filtrado a todos los rincones del planeta. No podríamos ser la excepción, lo malo es que tal asunto pareciera razón de estado y con mayor razón cuando se acerca el dichoso mundial que sin exagerar deja de lado guerras, hambrunas, genocidios y toda esa carga que la humanidad arrastra cual producto de las diferencias entre ricos y pobres.

El columnista no se explica cómo es que el supremo gobierno hace la tarea a empresarios por lo general integrados en mafias que bien contribuyen a la enajenación, y luego si agregamos el alcohol que indiscriminadamente se vende en los estadios, “pos pior”. Solo que sea como pago por manipular las masas, aunque no creemos que la 4T llegue al extremo de buscar la complicidad de la IP para lograr fines de dominio político por este medio. No lo necesita. He ahí lo extraño.

Lo cierto es que por mandato presidencial los y las jóvenes están obligados(as) a practicar el fútbol para lo cual las autoridades de cada estado, suponemos que también de la oposición, patrocinan la apertura de espacios sin regatear gastos, al fin y al cabo se trata de cumplir una orden cueste lo que cueste y más que eso, importa quedar bien con la que manda. Por mera referencia recordéis que no hace mucho tiempo La Jefa promovió de igual forma el boxeo a pesar del salvajismo causante de incontables muertes sobre el ring. Se le pasó la euforia, no sin antes presumir en “la mañanera” a quienes han hecho fortuna utilizando la barbarie sin importar la cantidad de hogares enlutados. Señoras, señores, esto no es ningún ejemplo a seguir cuando la república está cubierta de violencia. Y ni modo que sea invento.

En cuanto a la práctica del fútbol bueno será por vocación o divertimento, pero no en respuesta a un capricho oficial que alimenta la ambición de pequeños grupos que impunemente explotan una actividad prostituida el por tráfico de jugadores donde los extranjeros son los dueños del balón marginando a nacionales que a pesar de su calidad son tratados como indigentes. Y deje que sospechas hay de “lavado” de dinero perdidas en el polvo de los expedientes olvidados. Y ya le digo, la venta de alcohol en los estadios, tema prohibido hasta para Doña Claudia.

Lo más grave es el uso y abuso de la inquietud de los jóvenes que por lógica buscan imitar a sus ídolos no solo en cuanto a popularidad, sino en lo mero bueno, sea en hacer dinero que equivale a poder, influencia y desde luego a satisfactores más allá de los requeridos por cualquier mortal para sobrevivir. En concreto, como dijo el albañil, malo de toda maldad que el gobierno morenista actúe como “palero” de los grandes traficantes del fútbol y otros sanguinarios “deportes” como el box. Tal vez se trate de encubrir fracasos relacionados con problemas de alto impacto.

A propo, todo lleva a considerar que la tal por cual “reforma” electoral ya aprobada por los senadores, resultó acto fallido de la 4T. Nos jugaron el dedo en la boca haciendo creer entre otras cosas, que desaparecerían los legisladores plurinominales y bajaría el subsidio a los partidos. Ya sabéis que desde el principio se opusieron Verde y PT presuntos aliados que con certero derechazo a la mandíbula noquearon a Morena. Ni siquiera la revocación de mandato y mayor decepción para las mayorías no puede existir. Y como las desgracias no llegan solas los crímenes en escuelas preocupan debido en parte, a que funcionarios improvisados, al estilo del titular de la SEP Mario Delgado Carrillo, no cuentan con la capacidad para convencer de que igualdad, humanismo y solidaridad son los mejores elementos para vivir en paz y armonía.

SUCEDE QUE

Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE dejó vestido y alborotado al magisterio tamaulipeco porque nomás no llegó a la visita programada para este jueves en el poliforum victorense. El senador saltamontes no tuvo la cortesía de avisar a tiempo con lo que hubiera evitado el ridículo de Arnulfo Rodríguez Treviño y sus achichincles quienes imaginaban espaldarazo completo. Y deje que hasta Américo Villarreal Anaya la llevó al hacer presencia en un acto que no valió la pena, además de estar rodeado de “pura pedacería” lo cual no merecía el gobernante después del impresionante evento con motivo de su cuarto informe. La ausencia de Cepeda comprueba que las intenciones reeleccionistas de Arnulfo no son bien vistas en el CEN del gremio como tampoco será la opción de heredar el cargo a Ulises Ruiz Pérez, pariente y cercano colaborador.

Y hasta la próxima.