Por Redacción

Apatzingán, Michoacán.- Con la participación de más de 500 corredores, se realizó con éxito la carrera atlética “Camina, Trota y Corre por el Agua”, en el municipio de Apatzingán, en el marco del Día Mundial del Agua y como parte de las estrategias de masificación deportiva del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El evento fue organizado por el gobierno municipal, en coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid); la competencia consistió en una ruta de ocho kilómetros, en la que familias enteras se dieron cita para alentar a las y los participantes que se unieron a esta iniciativa.

“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente de Apatzingán. Esta carrera no solo fue una competencia, sino un mensaje contundente de que, a través del deporte, podemos crear conciencia sobre el cuidado del agua. En Cecufid seguiremos siendo aliados de estas iniciativas que fortalecen y transmiten un mensaje positivo a la sociedad”, señaló el subdirector del deporte michoacano, Iván Chávez Ponce.

Durante el evento, se otorgaron premios económicos a los tres primeros lugares de las categorías libre varonil y femenil, con una bolsa acumulada de 3 mil 500 pesos por cada rama, con el objetivo de incentivar el talento de las y los atletas.

El Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de descentralizar el deporte y promover eventos que impacten positivamente en la cultura ambiental y la salud de la población.