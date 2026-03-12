Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, en contra de Diego «N» por haber acreditado su participación en la comisión del delito de portación de cartuchos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, a través de un Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Guardia Estatal pusieron a disposición de esta Fiscalía Federal al imputado, quien fue detenido en la carretera Inter Ejidal, entronque en el ejido la Libertad.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron ocho cartuchos útiles, vestimenta estampada con los símbolos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), un casco, una gorra, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y una mochila, lo cual, junto con la persona detenida, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó los datos de prueba ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y vinculó a proceso al imputado.

En audiencia para resolver en procedimiento abreviado, el juez de Control dictó para el acusado, sentencia de cuatro años de prisión contra Diego «N», por el delito mencionado.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año, y pone a disposición el teléfono 8999219497 o en sus oficinas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211 500, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte, C.P 88730 Reynosa, Tamaulipas.

