Por Agencias

Cancún, Quintana Roo.- La organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder Rubén Nemesio Oseguera fue abatido por fuerzas federales hace un mes, fue debilitada, aunque mantiene su poderío y “alta peligrosidad”, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En una conferencia de prensa reveló que una hija del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada -cabeza de una banda delictiva opuesta al CJNG-, retenida el jueves pasado por autoridades en Sinaloa, fue incluida por la instancia anti lavado de dinero del gobierno de Estados Unidos hace casi dos décadas en una lista de personas y empresas sospechosas, sin que exista una orden de aprehensión en su contra ni en México ni en aquel país.

García Harfuch participó en la conferencia de prensa que ofrece cada día hábil de la semana la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en esta ocasión aquí.

A pregunta de la prensa, el funcionario aseguró que al abatimiento de Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrido el 22 de febrero, ha seguido un debilitamiento de esa estructura criminal.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados, es un grupo muy fuerte del crimen organizado”, explicó. La “neutralización” del líder principal del cártel “representa un debilitamiento de la estructura, pero no quiere decir que haya desaparecido. Por supuesto tiene presencia nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, agregó.

En la misma conferencia, y también a pregunta de la prensa, García Harfuch habló sobre la retención, el jueves pasado en una localidad de Culiacán, Sinaloa, de una de las hijas del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

La mujer, identificada como Mónica Zambada Niebla, está en una lista de personas señaladas por la autoridad anti lavado de Estados Unidos, pero no hay ninguna orden de aprehensión en su contra.

La mujer “nunca fue detenida, estuvo bajo custodia” de las autoridades federales, explicó García Harfuch.

En un amplio operativo de seguridad, la Secretaría de Marina intervino ayer inmuebles ligado a Los Mayos, una facción del grupo criminal identificado como cártel de Sinaloa, que se saldó con 11 presuntos delincuentes abatidos y uno aprendido, además de la retención de Zambada Niebla, quien fue liberada al no existir indicios de delito ni orden de aprehensión en su contra.

García Harfuch reveló que Mónica del Rosario fue incluida hace 20 años por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de personas con posibles relaciones con actividades ilegales.

“Fueron varias acciones realizadas el jueves en Sinaloa”, expuso García Harfuch. Fue detenido un hombre identificado como Osvaldo ‘N’, quien tiene una orden de aprehensión en San Diego, California.

“En una de esas acciones estaba Mónica del Rosario ‘N’ con una menor de edad. Ella nunca fue detenida. Estuvo momentáneamente bajo custodia, primero para garantizar su seguridad y la de la menor y después para verificar si tenía algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos”.

Explicó que en ninguno de los dos países hay una orden de aprehensión contra esta mujer. Sin embargo, reveló que ella fue designada en 2007 por la OFAC. “Está designada en esa lista, donde hay 311 personas, 200 de ellas personas morales (o empresas) y el resto personas físicas. Sin embargo es un proceso administrativo. Desde hace 20 años fue designada, pero no hay orden de aprehensión”. (Roberto González Amador, Dora Villanueva y Julio Gutiérrez/La Jornada).