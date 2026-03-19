Por Agencias

Washington.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de México, Omar García Harfuch, sostuvo este miércoles un encuentro en Washington con el director del FBI, Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad, donde reafirmaron la cooperación bilateral basada en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida, como eje para avanzar en resultados concretos en materia de seguridad.

“Derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país. Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta @Claudiashein”, publicó el Secretario en redes sociales.

El pasado martes, García Harfuch se reunió también en Washington DC, Estados Unidos, con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole. (La Jornada).