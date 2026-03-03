Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, aseguró que su prioridad es seguir trabajando en territorio y cerca de la ciudadanía, dejando claro que no son tiempos de candidatearse para cargos de elección popular.

Subrayó que respeta los tiempos del gobernador Américo Villarreal Anaya y que será el Morena el que defina los momentos de decisión rumbo al 2027.

“Estamos enfocados en Nuevo Laredo, dando resultados, escuchando a la gente y trabajando con responsabilidad. Todo el respeto para nuestro gobernador, los tiempos los marcará él y nuestro partido. Lo único que hemos hecho desde 2021 es chambear, chambear y chambear más”, afirmó.

En cuanto al plan de obra 2026, adelantó que se presentará en Cabildo esta semana, con proyectos de drenaje sanitario, pluviales y ejes viales para atender el crecimiento de la ciudad. También destacó la participación ciudadana a través de consejos sociales, donde se recogen propuestas y necesidades de colonias y comunidades.

Respecto a las participaciones federales, Canturosas Villarreal informó que en enero se recibieron 349 millones de pesos, cifra superior en 79 millones a lo presupuestado, gracias al porcentaje que corresponde a Nuevo Laredo como ciudad fronteriza con una aduana estratégica.

Por último, resaltó la confianza de los empresarios y el flujo constante de inversiones en la ciudad, que se mantiene como un polo de crecimiento y desarrollo en Tamaulipas.