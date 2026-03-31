Por Redacción

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de la Frontera Grande, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró y destruyó siete artefactos explosivos improvisados localizados en un vehículo abandonado en este municipio fronterizo.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la brecha La Venada detectaron una camioneta tipo Tacoma en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a inspeccionarla.

Durante la revisión, los militares y policías localizaron tres artefactos explosivos, así como 12 cargadores metálicos calibre 5.56×45 milímetros con 51 cartuchos útiles.

Además de dicho material bélico personal de la Defensa Nacional neutralizó un dron en la misma zona.