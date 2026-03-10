Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector Dámaso Anaya Alvarado presidió la presentación del equipo CorreBasket Femenil que representará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la Temporada 2026 de la LNBP, exhortando a jugadoras y cuerpo técnico a dar su mejor esfuerzo y dejar en alto el nombre de esta casa de estudios.

Durante la ceremonia, realizada en el Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector de la UAT dio la bienvenida al nuevo entrenador en jefe, Jordi Vizcaíno, y a las jugadoras que, dijo, representarán con orgullo los colores universitarios.

Subrayó que más que el inicio de una nueva temporada, la presentación del CorreBasket Femenil representa la consolidación de una visión institucional que entiende al deporte como una herramienta de formación, de disciplina, de identidad y de transformación social.

Destacó que en la UAT se fortalece el impulso del deporte femenil con decisión y con visión de futuro, porque cuando una mujer compite, lidera y triunfa, también abre camino para nuevas generaciones que encontrarán en ella un ejemplo de determinación y de grandeza.

En su mensaje destacó la bienvenida a las estudiantes de la UAT que se integran a la escuadra universitaria, Tania Aguilar y Natalia Olivares, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano; y Mabel Pérez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

Por parte del cuerpo técnico y jugadoras, el entrenador Jordi Vizcaíno y Hazel Ramírez, seleccionada nacional por México, agradecieron la confianza de la UAT y se comprometieron a dar su máximo esfuerzo en las competencias.

En el evento estuvieron presentes, el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; Pedro Ramos Licón, Entrenador asistente y Julio Shauer Vela presidente del Club Correbasket.