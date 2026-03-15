Por Agencias

Ciudad de México.- El ex presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en redes sociales que “me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.

En el segundo mensaje que difunde desde haber dejado el cargo en octubre de 2024, López Obrador señaló que “a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón:

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

Así, López Obrador invitó “a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.