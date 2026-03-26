Por Redacción

Ciudad de México.– El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel, fue reconocido por la revista especializada en el sector energético Petróleo & Energía como uno de los 100 líderes que están transformando el sistema energético en México.

Este reconocimiento destaca la visión estratégica, la innovación de proyectos y la experiencia en el sector, desde la planeación de la política pública, la regulación, la legislación y los marcos normativos, hasta la operación de proyectos en territorio, que hoy posicionan a Tamaulipas como referente en el futuro de la energía.

Al recibir esta distinción, el secretario Walter Julián Ángel expresó su agradecimiento al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por la confianza otorgada para conducir la transformación energética del estado, así como por permitirle conformar un equipo que posiciona a Tamaulipas en los primeros lugares nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético.

El secretario señaló que este reconocimiento también lo recibe a nombre de todas y todos quienes trabajando en equipo, han contribuido a construir una trayectoria de compromiso y dedicación en sus diferentes responsabilidades, y a quienes agradece el impulso que hoy representa.